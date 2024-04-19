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Таранов: стиль Мусаева приносит свои плоды — «Краснодар» в гонке за чемпионство

Таранов: стиль Мусаева приносит свои плоды — «Краснодар» в гонке за чемпионство
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением об игровом стиле «Краснодара» после прихода в клуб российского специалиста Мурада Мусаева.

«Думаю, тот футбол, который показывает «Краснодар», нравится Галицкому. Я уже говорил, что мне больше импонирует стиль Мусаева, чем Ивича, который был выстроен от обороны. Я надеюсь, что раз это начало приносить свои плоды, то в дальнейшем гонка за чемпионство с «Зенитом» будет продолжаться. Теперь самое главное для «Краснодара» — не оступаться», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 19 апреля, «Краснодар» со счётом 2:0 обыграл «Факел» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «быки» набрали 46 очков и занимают второе место.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Са – 60'     2:0 Кордоба – 86'    
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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