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Таранов: приход Мусаева в «Краснодар» внушает надежду

Таранов: приход Мусаева в «Краснодар» внушает надежду
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Бывший футболист Иван Таранов признался, что назначение Мурада Мусаева в «Краснодар» внушает надежду на улучшение игры команды в пользу атаки.

«Мне внушает надежду приход Мусаева в «Краснодар». В предыдущих матчах были очень хорошие соперники. Игра была неплохая. Не было сильно оборонительных задумок и действий. Настрой был на атаку и победу.

Мне больше нравится такой стиль игры, нежели при Ивиче. При Ивиче выстраивались больше оборонительные действия. Думаю, что руководство, тренер и футболисты «Краснодара» понимают, что перед ними стоят самые высокие задачи. Поэтому «Факел» у себя дома нужно обыгрывать сто процентов», — сказал Иван Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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