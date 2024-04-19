«Краснодар» провёл второй сухой матч в РПЛ за последние 14 туров

19 апреля прошёл матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проводилась на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, это лишь второй сухой матч для «Краснодара» за последние 14 туров. До этого южане победили ЦСКА со счётом 2:0 в октябре 2023 года в рамках 13-го тура чемпионата России. «Факел» же проиграл три матча подряд в РПЛ впервые при Сергее Ташуеве.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 46 очков. «Факел» расположился на 11-й строчке, набрав 26 очков.