Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» провёл второй сухой матч в РПЛ за последние 14 туров

«Краснодар» провёл второй сухой матч в РПЛ за последние 14 туров
Комментарии

19 апреля прошёл матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проводилась на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, это лишь второй сухой матч для «Краснодара» за последние 14 туров. До этого южане победили ЦСКА со счётом 2:0 в октябре 2023 года в рамках 13-го тура чемпионата России. «Факел» же проиграл три матча подряд в РПЛ впервые при Сергее Ташуеве.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 46 очков. «Факел» расположился на 11-й строчке, набрав 26 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Са – 60'     2:0 Кордоба – 86'    
Материалы по теме
Таранов: стиль Мусаева приносит свои плоды — «Краснодар» в гонке за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android