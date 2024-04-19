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На днях Лапорта предпримет последнюю попытку оставить Хави в «Барселоне» — Sport.es

На днях Лапорта предпримет последнюю попытку оставить Хави в «Барселоне» — Sport.es
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В ближайшие дни президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретится с главным тренером сине-гранатовых Хави с целью предпринять последнюю попытку уговорить испанского специалиста не покидать каталонский клуб грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в руководстве клуба понимают, что на окончательное решение Хави способны повлиять результаты «Барселоны». По этой причине тот факт, что сине-гранатовые покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала этого турнира, проиграв в домашнем матче «ПСЖ» со счётом 1:4, уменьшает вероятность продолжения работы Хави в клубе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, Лапорта считает, что лучшим преемником Хави является главный тренер второй команды «Барселоны» Рафаэль Маркес, хорошо знающий философию клуба.

Напомним, испанский специалист сообщил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в минувшем январе.

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