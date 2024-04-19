«Атлетик» и «Гранада» сыграли вничью в матче 32-го тура Примеры
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Сегодня, 19 апреля, состоялся матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встретились «Атлетик» из Бильбао и «Гранада». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начался в 22:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом – 1:1.
Испания - Примера . 32-й тур
19 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Гранада
Гранада
0:1 Уильямс – 6' 1:1 Гурусета – 24'
Футболист хозяев Иньяки Уильямс уже на шестой минуте отправил мяч в свои ворота, позволив тем самым «Гранаде» выйти вперёд. Но уже на 24-й минуте Горка Гурусета восстановил равновесие на табло.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Таким образом, «Атлетик» набрал 58 очков. Клуб из Бильбао по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. Что касается «Гранады», то она заработала 18 очков. Команда занимает 19-е место в Примере.
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