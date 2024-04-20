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Виктор Са: «Краснодар» всё ещё остаётся в чемпионской гонке РПЛ

Виктор Са: «Краснодар» всё ещё остаётся в чемпионской гонке РПЛ
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Бразильский полузащитник «Краснодара» Виктор Са прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о чемпионской гонке.

«Мой дебютный мяч в РПЛ и стал 1000‑м в истории «Краснодара»? Я счастлив. Меня в целом радует победа команды, она вернула нам уверенность. Меня удивляет цифра голов «Краснодара», это очень приятно. Нет досады, что не удалось оформить дубль? Во время игры был немного расстроен ударом в штангу, но слава богу, что второй удар получился более точным. Очень рад голу. Можно ли сказать, что «Краснодар» в чемпионской гонке? Конечно. Нам нужно идти от игры к игры, работать в том же духе, а там уже посмотрим, что произойдёт», — сказал Виктор Са в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Факелом» прошла 19 апреля 2024 года. Встреча была проведена в Краснодаре. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, южане сумели набрать 46 очков и вплотную приблизились к петербургскому «Зениту» (47 очков), который идёт первым, проведя при этом в чемпионате страны на одну игру меньше.

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