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Краснодар — Факел — 2:0, обзор матча 25-го тура РПЛ, видео, голы Са и Кордобы, 19 апреля 2024 года

«Краснодар» приблизился к «Зениту»! Второй гол — чистейший «привоз» игрока «Факела»
Кирилл Закатченко
«Краснодар» — «Факел» — 2:0
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Виктор Са забил первый мяч за новую команду, а Джон Кордоба наказал Владислава Мастерного.

«Краснодар» и «Факел» открыли программу 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Южане показали, что пока не готовы окончательно прощаться с мечтой о чемпионском титуле.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Са – 60'     2:0 Кордоба – 86'    

«Факел» — довольно неудобный соперник для «Краснодара». Команды до сегодняшнего дня четыре раза встречались друг с другом, и клуб с юга России не одержал ни одной победы. В чемпионате соперники играли исключительно вничью и на любой вкус (2:2, 3:3 и 0:0). Единственная кубковая встреча (2011 год) завершилась победой «Факела» — 2:1.

«Краснодар» вышел на матч без двух ведущих футболистов — Витор Тормена и Александр Черников пропускали встречу из-за дисквалификации. В основе вышел Кайо, который не играл в двух предыдущих матчах. Место в основе получил и Виктор Са — самый активный футболист первого тайма. Сергей Ташуев, в свою очередь, выпустил в основе вратаря Виталия Гудиева, а не Александра Беленова.

Как два тренера схлестнулись три года назад:
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Все три опасных момента в первой половине хозяева создали при помощи Са. Бразилец просто растерзал на своём фланге защитника Василия Черова. В двух эпизодах Са выступал в роли ассистента, в одном — сам завершал комбинацию. Но вместо трёх результативных действий Виктор не заработал ни одного.

Сначала Эдуард Сперцян с центра штрафной площади «Факела» пробил мимо ближнего угла. После этого самый реальный шанс первого тайма упустил Джон Кордоба. Колумбиец с двух метров запустил мяч в перекладину после классной передачи Са. Да, Калинин стелился в ноги Кордобе, но из таких позиций нужно забивать. А потом уже сам Са бил в дальний угол, но мяч после красивого обводящего удара попал в штангу.

Судья Кирилл Левников отменил один из голов «Краснодара»

Судья Кирилл Левников отменил один из голов «Краснодара»

Фото: ФК «Краснодар»

А что «Факел»? По итогам первого тайма команда Ташуева не нанесла ни одного удара в створ. Статистика говорит сама за себя. А «Краснодар» всё-таки добился своего. И вполне справедливо, что Гудиева пробил именно Са. На этот раз Виктор положил мяч точно в дальний угол после передачи от Кордобы. К слову, это первый гол бразильца за «Краснодар», куда он приехал в зимнее трансферное окно. Плюс это был 1000-й гол в истории южного клуба.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А потом забил и Кордоба, но судьи увидели игру рукой нападающего перед тем, как он отправил мяч в ворота. В этом эпизоде откровенно сплоховал Гудиев, который не удержал мяч после несложного удара Михайло Баньяца. К счастью для вратаря «Факела», в дело вмешался VAR.

В концовке Кордоба всё-таки забил 12-й мяч в чемпионате. И здесь большой привет Владиславу Мастерному. Футболист «Факела» решил пробежаться с мячом через свою штрафную площадь (зачем?), чем воспользовался нападающий «Краснодара». Кордоба легко оттёр соперника, забрал мяч и переиграл Гудиева. Вратарь явно не ожидал такой подставы от одноклубника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» добился победы и сократил отставание от «Зенита» до одного очка. Правда, у сине-бело-голубых есть один матч в запасе. «Факел», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх встреч. Отрыв от зоны стыковых матчей — всего три очка.

Что ещё за матчи будут в 25-м туре РПЛ:
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