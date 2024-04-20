Гвардиола оценил игру «Челси» при Почеттино в преддверии полуфинала Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.
Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«В этом сезоне мы дважды ощутили на себе, насколько силён «Челси». Эта команда представляет серьёзную опасность в атаке, и Коул Палмер, возможно, сыграл решающую роль во многих аспектах в текущем сезоне. С «Челси» очень трудно играть, и все знают, в какой ситуации мы подходим к этому матчу», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.
Матч 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — 18:15 мск. Во втором полуфинале встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри Сити». Их матч пройдёт 21 апреля.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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