Гвардиола оценил игру «Челси» при Почеттино в преддверии полуфинала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

«В этом сезоне мы дважды ощутили на себе, насколько силён «Челси». Эта команда представляет серьёзную опасность в атаке, и Коул Палмер, возможно, сыграл решающую роль во многих аспектах в текущем сезоне. С «Челси» очень трудно играть, и все знают, в какой ситуации мы подходим к этому матчу», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Матч 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — 18:15 мск. Во втором полуфинале встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри Сити». Их матч пройдёт 21 апреля.

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