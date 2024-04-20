Слишкович — о выезде в Ростов-на-Дону: никогда не ездил на поезде в России

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в преддверии матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» поделился впечатлениями от поездки на поезде в Ростов-на-Дону.

«Интересный момент. Никогда не ездил на поезде в России. Думаю, последний раз был 25 лет назад, когда я на поезде ездил. И так, интересно, интересно… Тяжёлая дорога, но у каждой команды есть такие проблемы сейчас, когда играешь с «Ростовом» или с «Краснодаром». Просто такой момент и всё», — сказал Слишкович в интервью клубной-пресс-службе.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает седьмое место. «Ростов» занимает восьмое место, имея в своём активе 34 очка. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 47 очков.