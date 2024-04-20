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Слишкович: на данный момент «Ростов» — самая стабильная команда РПЛ

Слишкович: на данный момент «Ростов» — самая стабильная команда РПЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, встреча состоится 21 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» не просто набирает очки. Я бы сказал, что на данный момент это самая стабильная команда лиги. В гостях у этой команды никому не бывает легко. И, конечно, мы тоже готовимся к сложному матчу. Но мы едем в Ростов-на-Дону только за победой. Надеюсь, мы добьёмся этого благодаря нашим сильным сторонам», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает седьмое место. «Ростов» занимает восьмое место, имея в своём активе 34 очка.

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