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Хави — о предстоящем «эль класико»: для нас это самый важный матч сезона

Хави — о предстоящем «эль класико»: для нас это самый важный матч сезона
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом».

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы испытываем всеобщее уважение к «Реалу». В Ла Лиге он проиграл один матч из 31. Цифры экстраординарные. В то же время сейчас у нас всего на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне. Завтра у нас есть шанс сразиться друг с другом.

Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны победить, в случае победы мы были бы на расстоянии пяти очков. Это тот сценарий, который нам бы понравился. Мы постараемся побороться и победить на «Бернабеу», — приводит слова Хави AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 31 тура испанской Примеры «Реал» набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на восемь очков. Сегодня, 21 апреля, мадридский клуб сыграет с сине-гранатовыми в матче 32-го тура испанского чемпионата. Игра начнётся в 22:00 мск.

Турнирная таблица Ла Лиги
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