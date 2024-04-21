Хави — о предстоящем «эль класико»: для нас это самый важный матч сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«Мы испытываем всеобщее уважение к «Реалу». В Ла Лиге он проиграл один матч из 31. Цифры экстраординарные. В то же время сейчас у нас всего на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне. Завтра у нас есть шанс сразиться друг с другом.

Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны победить, в случае победы мы были бы на расстоянии пяти очков. Это тот сценарий, который нам бы понравился. Мы постараемся побороться и победить на «Бернабеу», — приводит слова Хави AS.

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Напомним, после 31 тура испанской Примеры «Реал» набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на восемь очков. Сегодня, 21 апреля, мадридский клуб сыграет с сине-гранатовыми в матче 32-го тура испанского чемпионата. Игра начнётся в 22:00 мск.