Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ахмата» Агаларов: нам отступать некуда — снизу стучатся

Нападающий «Ахмата» Агаларов: нам отступать некуда — снизу стучатся
Комментарии

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о текущем положении грозненского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Предыдущий тур и поражение от «Балтики» много дало в плане характера. Было видно, что мы играли друг за друга. После разгрома от «Балтики» всем всё и так было понятно. Отступать некуда — снизу стучатся. Это сплотило нас ещё больше», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 24 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 23 очка и на текущий момент занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Сочи». Матч состоится 25 апреля и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Встреча начнётся в 20:30 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Гендиректор «Ахмата» — о победе в матче с ЦСКА: доказали, что рано нас похоронили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android