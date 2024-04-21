Нападающий «Ахмата» Агаларов: нам отступать некуда — снизу стучатся

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о текущем положении грозненского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Предыдущий тур и поражение от «Балтики» много дало в плане характера. Было видно, что мы играли друг за друга. После разгрома от «Балтики» всем всё и так было понятно. Отступать некуда — снизу стучатся. Это сплотило нас ещё больше», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 24 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 23 очка и на текущий момент занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Сочи». Матч состоится 25 апреля и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Встреча начнётся в 20:30 мск.