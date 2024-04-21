«Сочи» вырвал ничью в матче с «Уралом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Урал». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:2.

На 47-й минуте матча «Урал» вышел вперёд. Полузащитник Андрей Егорычев вошёл в штрафную площадь соперника, приблизился к воротам и покатил на нападающего Алексея Ионова, который низом в касание послал мяч в сетку. На 67-й минуте дубль оформил нападающий гостей Алексей Ионов. На 77-й минуте забил нападающий хозяев Сауль Гуарирапа. На 87-й минуте забил игрок «Сочи» Александар Юкич.

После 23 матчей чемпионата России «Сочи» набрал 19 очков и занимает 16-е место. «Урал» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 24 очка и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 12-м туре. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Урал» со счётом 4:1. В составе сочинского клуба голами отметились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев. Единственный гол «Урала» забил Андрей Егорычев.