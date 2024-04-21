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Сочи — Урал 2:2, результат матча 25-го тура РПЛ 21 апреля

«Сочи» вырвал ничью в матче с «Уралом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Урал». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ионов – 46'     0:2 Ионов – 67'     1:2 Гуарирапа – 77'     2:2 Юкич – 87'    

На 47-й минуте матча «Урал» вышел вперёд. Полузащитник Андрей Егорычев вошёл в штрафную площадь соперника, приблизился к воротам и покатил на нападающего Алексея Ионова, который низом в касание послал мяч в сетку. На 67-й минуте дубль оформил нападающий гостей Алексей Ионов. На 77-й минуте забил нападающий хозяев Сауль Гуарирапа. На 87-й минуте забил игрок «Сочи» Александар Юкич.

После 23 матчей чемпионата России «Сочи» набрал 19 очков и занимает 16-е место. «Урал» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 24 очка и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 12-м туре. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Урал» со счётом 4:1. В составе сочинского клуба голами отметились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев. Единственный гол «Урала» забил Андрей Егорычев.

Турнирная таблица РПЛ
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