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Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» М — «Барселона»: стали известны стартовые составы команд на матч Примеры

«Реал» М — «Барселона»: стали известны стартовые составы команд на матч Примеры
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21 апреля 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоится центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы.

«Реал» М: Лунин, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Вальверде, Кроос, Родриго, Винисиус, Беллингем.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Кристенсен, Ямал, Левандовски, Рафинья.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Реал» в прошлом туре одолел на выезде «Мальорку» (1:0). Команда Карло Анчелотти одержала четвёртую победу подряд. Сейчас у «Реала» 78 очков и первая строчка в турнирной таблице, мадридская команда опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков. Каталонцы с тем же счётом на выезде обыграли «Кадис», также продлив победную серию до четырёх матчей.

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