«Реал» М — «Барселона»: каталонцы вышли вперёд на шестой минуте

В эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) проходит центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» встречается с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу каталонцев.
На шестой минуте защитник гостей Андреас Кристенсен вывел свою команду вперёд, точно пробив после углового.
Напомним, «Реал» в прошлом туре одолел на выезде «Мальорку» (1:0). Команда Карло Анчелотти одержала четвёртую победу подряд. Сейчас у «Реала» 78 очков и первая строчка в турнирной таблице, мадридская команда опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков. Каталонцы с тем же счётом на выезде обыграли «Кадис», также продлив победную серию до четырёх матчей.
- 21 апреля 2024
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:36
-
21:28
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:28
-
20:27
-
20:18