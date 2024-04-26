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Президент РФС Дюков уверен в хорошей посещаемости Суперфинала Кубка России в «Лужниках»

Президент РФС Дюков уверен в хорошей посещаемости Суперфинала Кубка России в «Лужниках»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение о проведении Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 на стадионе «Лужники» в Москве.

«Финал Кубка ― значимое событие. За ним будут следить не только фанаты тех команд, которые будут в финале. Нет опасений, что если там не будет «Спартака», то стадион будет полупустой. Уверены, что посещаемость будет хорошая», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в финале Пути РПЛ Кубка России сыграют московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». В матчах второго этапа 1/2 финала Пути регионов встретятся московские «Спартак» и «Динамо», а также калининградская «Балтика» и «Ростов».

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