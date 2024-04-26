Игорь Федотов высказался о расширении списка арбитров РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал расширение списка судей чемпионата России, а также высказался о работе Евгения Буланова в матче 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (1:2).

«Для начала стоит отметить, что официально утверждён расширенный список арбитров РПЛ. Туда попал так называемый резерв — главные и помощники. В том числе 10 человек из ФНЛ, у которых уже есть лицензия VAR. Трое — из Санкт-Петербурга, один — из Москвы, остальные — из других городов. Это хорошо и говорит о том, что при правильном подходе некоторые из них могут составить серьёзную конкуренцию и вытеснить судей Премьер-Лиги. Я бы работал с молодыми ещё больше, но момент всё равно положительный.

Теперь по матчу. Несложный момент с рукой на 50-й минуте для Буланова. Футболист «Оренбурга» сыграл в мяч и попал им себе в отставленную руку. В таких ситуациях всегда нужно продолжать игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.