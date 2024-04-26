Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов высказался о расширении списка арбитров РПЛ

Игорь Федотов высказался о расширении списка арбитров РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал расширение списка судей чемпионата России, а также высказался о работе Евгения Буланова в матче 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (1:2).

«Для начала стоит отметить, что официально утверждён расширенный список арбитров РПЛ. Туда попал так называемый резерв — главные и помощники. В том числе 10 человек из ФНЛ, у которых уже есть лицензия VAR. Трое — из Санкт-Петербурга, один — из Москвы, остальные — из других городов. Это хорошо и говорит о том, что при правильном подходе некоторые из них могут составить серьёзную конкуренцию и вытеснить судей Премьер-Лиги. Я бы работал с молодыми ещё больше, но момент всё равно положительный.

Теперь по матчу. Несложный момент с рукой на 50-й минуте для Буланова. Футболист «Оренбурга» сыграл в мяч и попал им себе в отставленную руку. В таких ситуациях всегда нужно продолжать игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android