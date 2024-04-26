«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

В прошлые выходные в РПЛ прошёл 25-й тур, а посреди недели нагрянул 21-й. Не удивляйтесь такому порядку: тур перенесли с марта и воткнули в эти дни. Московское дерби ЦСКА и «Спартака», сенсационное поражение «Зенита» и другие матчи — зрелища хватало. А как с этим зрелищем справились арбитры, сейчас расскажем.

Специально для «Чемпионата» судейство в 21-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Динамо» — 1:2

Для начала стоит отметить, что официально утверждён расширенный список арбитров РПЛ. Туда попал так называемый резерв — главные и помощники. В том числе 10 человек из ФНЛ, у которых уже есть лицензия VAR. Трое — из Санкт-Петербурга, один — из Москвы, остальные — из других городов. Это хорошо и говорит о том, что при правильном подходе некоторые из них могут составить серьёзную конкуренцию и вытеснить судей Премьер-Лиги. Я бы работал с молодыми ещё больше, но момент всё равно положительный.

Теперь по матчу. Несложный момент с рукой на 50-й минуте для Буланова. Футболист «Оренбурга» сыграл в мяч и попал им себе в отставленную руку. В таких ситуациях всегда нужно продолжать игру.

Оценка Буланова — 8,4.

Евгений Буланов Фото: ФК «Оренбург»

«Пари НН» — «Локомотив» — 2:3

Непростая игра для Цыганка. Он долго не судил, с 20-го тура. То есть не работал пять туров — это много. Наверное, надо было сначала дать ему что-то в ФНЛ, а его гоняли по VAR. Но VAR и судейство — это две разные вещи. Тот же Любимов не умеет судить, а на VAR у него хорошо получается. Значит, надо переквалифицироваться. Отдай эмблему ФИФА и сиди на VAR, помогай людям. Ты тоже делаешь добро, причём у тебя ещё и получается. Так что Цыганку надо было как-то помочь, а получилась такая большая пауза.

В итоге у Цыганка были испуганность и неуверенность в некоторых эпизодах, среди них были и сложные. Первый — 32-я минута. Поддержал я его с 11-метровым, всё-таки игрок «Локомотива» делал движение ногой вправо, а не в сторону мяча, и подбил ногу сопернику. Цыганок самостоятельно назначил 11-метровый, VAR в такие эпизоды не вмешивается. Основания действительно были, но это, скажем так, лайтовый пенальти.

На 54-й минуте футболист «Нижнего» сыграл в мяч, а игрок «Локомотива» не успел и попал ему по лицу ногой. Цыганок находился в хорошей позиции, но не принял самостоятельного решения. Арбитра позвали к монитору, и он, понятное дело, назначил 11-метровый.

На 88-й минуте случился наступ у Живоглядова, и этот эпизод тоже не для всех очевидный. Было ли это безрассудное действие или это случайность? Цыганку в этот раз перекрыли обзор, такое бывает, оценка не снижается. Амелин позвал его к монитору, и арбитр назначил 11-метровый. Поддерживаю это решение: игрок «Нижнего» начал движение к мячу уже после контакта с ногой.

На 90+9-й минуте Цыганок принял правильное решение и продолжил игру. Такие моменты, когда игрок оттягивает футболку, у нас уже были. Дополнительного усилия здесь нет — оба футболиста двигались к мячу.

Оценка Цыганка — 7,9 (8,3). Оценка в скобках снижена из-за недочёта в одном из компонентов — мне не понравились контроль и управление.

«Зенит» — «Рубин» — 0:2

Снизил Чистякову оценку за один эпизод. На 24-й минуте следовало показать игроку «Рубина» жёлтую за наступ, а он даже фол не свистнул.

И ещё Чистяков не очень понравился вот чем. Игроки «Рубина» начали валяться с 75-й минуты, а решения по травмам принимает только арбитр. То есть момент, футболист оказывается на газоне, и для Чистякова это не фол, он продолжает игру — но затем даёт свисток. Первый раз — вроде никто не разозлился. А на второй скамейка «Зенита» уже «взорвалась». И их понять можно. Если ты не даёшь фол — играй дальше спокойно, пускай игрок лежит, тем более если он находится не возле ворот и никому не мешает. Чистяков понял это только на третий раз. Но глобально с игрой он справился.

Оценка Чистякова — 8,3.

Артём Чистяков Фото: ФК «Зенит»

«Краснодар» — «Балтика» — 3:2

Простая игра для Кукуяна. Единственный эпизод — гол «Балтики». Передача в штрафную площадь, футболист «Краснодара» акцентированно играет головой, и мяч отлетает к нападающему, который находится за линией офсайда. После гола возникла пауза, Кукуян посмотрел на ассистента, который поднял флаг. Арбитр понял, что здесь что-то не так. Ассистент зачем-то во второй раз поднял флаг, и в итоге Кукуян обратился к Любимову на VAR. Думаю, инициатором просмотра повтора был именно Кукуян. Правильно сделал — 10 секунд, и разобрались. Стоило сделать это сразу, потому что эпизод простой, но главное, что разобрались. Гол засчитан верно, так как защитник целенаправленно сыграл в мяч без помех.

Оценка Кукуяна — 8,4.

«Урал» — «Ростов» — 0:1

Несложная игра для Сухого. На 52-й минуте не показал жёлтую игроку «Ростову» за грубую игру. Сухой продолжает лидировать в рейтинге, и сместить его с первого места будет тяжело.

Оценка Сухого — 8,3.

Алексей Сухой Фото: ФК «Урал»

«Факел» — «Крылья Советов» — 0:1

Единственная претензия к Шадыханову: на первых минутах он показал жёлтую Аппаеву за симуляцию. Так делать нельзя — он становится заложником симуляций. Момент был у углового флага, кому это надо? Свистни, напихай, поговори хотя бы. Самое начало матча, это не штрафная площадь, была борьба. Шадыханов мог себя загнать в ловушку, зная игроков «Крыльев» и «Факела». Такие эпизоды ещё могли быть, и пришлось бы везде давать жёлтые. Но пронесло — больше подобных моментов не случалось.

Оценка Шадыханова — 8,4.

«Ахмат» — «Сочи» — 1:0

Нормальная работа Иванова. На 18-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» за срыв перспективной атаки. И на 85-й неверно показал жёлтую Берише за грубую игру. Игрок «Ахмата» стремился к мячу, контакт был негрубым, никаких безрассудных действий.

Оценка Иванова — 8,2.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА — «Спартак» — 0:0

По руке Чалова. Позиция Казарцева не позволяла ему что-либо увидеть, и после эпизода он долго смотрел на ассистента. Тому тоже было нелегко, он находился в другой проекции. Игра продолжалась, Казарцев слушал Мешкова, работавшего на VAR. На повторе видно, что никакой игры бедром не было. Зато была рука, движение ей к мячу и касание. Так как Казарцев момента не видел, оценка не снижается. Вопрос к VAR: если арбитр сказал, что ничего не видел, а Мешков увидел игру рукой, то он должен был позвать Казарцева, чтобы тот сам оценивал эпизод. Но для Мешкова, судя по не лучшим повторам, не было 100-процентных доказательств игры рукой. И поэтому он не стал вмешиваться. Такое тоже имеет право на жизнь. Но я считаю, что это игра рукой и 11-метровый.

На 44-й минуте Казарцев дал ЦСКА принцип преимущества после фола Чернова в центре поля, Гаич вступил в единоборство с Дуарте, нарушил правила и получил отмашку по лицу. Через долгое время прозвучал свисток, и Казарцев показал жёлтую Дуарте. Все посчитали, что он перепутал игроков и наказал Дуарте на чужой фол в центре поля. Но это не так. Казарцев правильно назначил штрафной в пользу «Спартака», правильно показал жёлтую Дуарте за удар по лицу, но также он должен был дать карточку Чернову. Вместо этого Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение, начав общаться с Дуарте. Перепутать игроков арбитр не мог, потому что есть VAR, который обязан помочь с идентификацией игрока.

Момент с фолом Мойзеса не считается ключевым, потому что случился в концовке: непоказ красной на 90-х минутах не приводит к трагическому исходу матча. Казарцев для себя решил, что это жёлтая. Почему Мешков не позвал его — не знаю. Фол сзади, без попытки сыграть в мяч, это шипы, открытая часть ноги — всё, что нужно для красной, произошло. Даже по действиям Мойзеса видно: он понимал, что его удалят. Бегал за игроком «Спартака», извинялся. Единственное объяснение действиям Мешкова: он решил, что не было скорости и амплитуды. Но мы же видели аналогичные моменты, в которых игроков удаляли. Это красная карточка, так не играют в футбол. Явная и очевидная ошибка Казарцева, и неважно, что он рассказал Мешкову.

В целом по игре от Казарцева я другого не ждал. Плохие позиции, не бежит, долгие жёлтые карточки, за что тоже могут наказать. Но главное — Казарцев игнорирует требования, и департамент должен обращать на это внимание. Надо работать с человеком, раз не понимает. Другие арбитры стараются занимать правильные позиции, а Казарцев специально отстаёт от моментов и разглядывает их с 15-20 метров. Он как художник — видит по-своему. Ему так удобно, ему так нравится.

Оценка Казарцева — 7,8.