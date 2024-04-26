Тухель: «Реал» может забить вам гол, а вы этого даже не заметите

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о мадридском «Реале», с которым его команде предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.
«Уже несколько раз мы наблюдали за ними с помощью наших аналитиков. Можно даже не заметить, как «Реал» начнёт забивать. Эта команда обладает великолепными индивидуальными качествами и игрой в переходных фазах. Они всегда представляют угрозу, способны прогрессировать и побеждать. «Реал» способен выстоять в трудные моменты, им нравится подобное», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдёт 8 мая в Мадриде. Оба матча начнутся в 22:00 мск.
Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: