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Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тухель: «Реал» может забить вам гол, а вы этого даже не заметите

Тухель: «Реал» может забить вам гол, а вы этого даже не заметите
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о мадридском «Реале», с которым его команде предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.

«Уже несколько раз мы наблюдали за ними с помощью наших аналитиков. Можно даже не заметить, как «Реал» начнёт забивать. Эта команда обладает великолепными индивидуальными качествами и игрой в переходных фазах. Они всегда представляют угрозу, способны прогрессировать и побеждать. «Реал» способен выстоять в трудные моменты, им нравится подобное», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдёт 8 мая в Мадриде. Оба матча начнутся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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