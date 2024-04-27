Такефуса Кубо: «Реалу» повезло с голом, мы были достойны победы

Крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо поделился эмоциями после проигрыша в матче 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:1). На 33-й минуте этой игры японский футболист забил гол, который был отменён после просмотра VAR.

«Мы заслужили победу. Это возмутительно. Им повезло в моменте, когда они забили гол. Тчуамени заснул, когда потерял мяч. В Лиге чемпионов в таких моментах не свистят», — приводит слова Кубо журналист Хосе Падилья в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, гол Кубо был отменён из-за того, что перед тем, как он был забит, судья матча Хосе Мунуэра Монтеро зафиксировал нарушение правил на опорном полузащитнике «сливочных» Орельене Тчуамени, которое допустил Андер Барренечеа.

После 33 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 84 очка и располагаются на первой строчке.