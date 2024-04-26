«Реал» сообщил Федерации футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на Олимпиаду — AS

Мадридский «Реал» уладил все необходимые вопросы с нападающим Килианом Мбаппе, на текущий момент выступающим в «ПСЖ», чтобы стороны подписали контракт и игрок присоединился к «Королевскому клубу» летом. Одним из условий «сливочных» является неучастие французского футболиста на грядущей Олимпиаде, которая пройдёт в Париже (26 июля — 11 августа). Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал» уже связался с Федерацией футбола Франции и уведомил её, что не отпустит 25-летнего нападающего на Олимпийские игры. Кроме того, «сливочные» не отпустят на Олимпиаду всех французских игроков своей команды.

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Согласно плану руководства «Реала», Мбаппе должен уйти в отпуск после чемпионата Европы, который завершится 14 июля, для того чтобы отдохнуть перед турне «сливочных» по США, стартующим в конце июля.