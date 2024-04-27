«Бавария» — «Айнтрахт»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Шлагер. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 66 очков и занимает второе место. После аналогичного количества игр немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» заработал 45 очков и располагаются на шестой строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды ранее встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии мюнхенский клуб разгромно уступил «Айнтрахту» со счётом 1:5. Единственный гол «Баварии» в том матче забил Йозуа Киммих.