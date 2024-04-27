Генсек РФС: я работал в «Зените» и поэтому возбудил дело Безрукова? Это логика слабых

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал разговоры о том, что открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью произошло только потому, что игрок пошутил после игры 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

— Как вы относитесь к теории заговора, что если бы Безруков так пошутил не после победы над «Зенитом», то вы бы не возбуждали дело в комитете по этике? Ведь вы же работали в «Зените».

— Это логика слабых людей. Если в отношении кого угодно совершается противоправное действие, на это надо реагировать. Желания извратить ситуацию нет. Никто не хочет исказить всё до того, что Безруков не шутил. Из контекста абсолютно понятно, что это шутка. Но некоторые шутки выглядят очень глупо, неуместно и опасно, исходя из статуса и контакта. Безруков — спортсмен и субъект футбола. Он должен понимать, что противоправное влияние на результат матча является уголовным преступлением — и не только в нашей стране. Поэтому любой намёк на нечестность соревнования недопустим, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.