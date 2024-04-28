Нахушев: без еврокубков стало тяжелее поднимать уровень российских игроков

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов, по его мнению, может уехать в Европу. Нахушев считает, что без еврокубков стало тяжелее поднимать уровень отечественных игроков. У него нет уверенности, что кто-то из них сможеь заиграть в хорошем клубе.

«Когда ушли еврокубки, стало тяжелее поднимать уровень игроков сборной. Как они могут выглядеть на международном уровне? Даже внутри России сейчас нет футболиста, про которого можно сказать: он перерос уровень лиги. Говорят, у Чалова есть большое желание и интерес к нему. Но посмотрим, уедет или нет. Плюс – Пиняев. Но нет уверенности, что они смогут заиграть в хорошем клубе. Это не будет истории как Жирков в «Челси» или Аршавин в «Арсенал» – тогда топ-клубы сами приглашали россиян. Сейчас таких игроков нет. Если только Пиняев, но и то скорее потенциально», – приводит слова Нахушева «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.