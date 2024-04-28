Дубль и две передачи Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС

В ночь с 20 на 21 апреля мск на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо завершился матч МЛС. «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 4:1.

На первой минуте «Нью-Инглэнд» вышли вперёд — аргентинский форвард хозяев Томас Чанкалай забил с передачи испанца Карлеса Хиля. На 32-й минуте счёт сравнял аргентинский форвард хозяев Лионель Месси. Голевая передача на счету хавбека Роберта Тейлора. В середине второго тайма Месси с передачи испанского опорника Серхио Бускетса оформил дубль. На 83-й минуте Бенха Кремаски забил с ассиста Месси третий мяч в ворота хоязев. В компенсированное ко второму тайму время уругвайский форвард гостей Луис Суарес установил окончательный победный результат. Ещё одна результативная передача на счету Месси.

Также добавим, что бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на эту игру.

На данный момент «Интер Майами» с 21 очком за 11 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Инглэнд Революшн» с четырьмя очками расположился на 28-й строчке сводной таблицы.

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