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Андрей Лунин высказался об игре своего конкурента Кепы Аррисабалаги против «Сосьедада»

Андрей Лунин высказался об игре своего конкурента Кепы Аррисабалаги против «Сосьедада»
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал игру Кепы Аррисабалаги в матче с «Реал Сосьедадом» (1:0).

«То, что он сделал – достойно. Было несколько сейвов высокого уровня», — приводит слова Лунина Defensa Central.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, этот матч стал первым для Кепы после длительной паузы, во время которой он находился на скамейке запасных. На 30-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Арда Гюлер. На 33-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил гол, но он был отменён после просмотра VAR, поскольку был зафиксирован фол в атаке. На 67-й минуте российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле, заменив Беньята Туррьентеса.

После 33 туров испанской Примеры «сливочные» заработали 84 очка и располагаются на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на 14 очков, однако у сине-гранатовых есть матч в запасе. Всего в Ла Лиге проводится 38 туров.

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