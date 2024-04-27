«Реал» использовал один момент! За «Сосьедад» грустно, а Захаряна выпустили слишком поздно

«Сосьедад» на своём поле уступил фавориту – «Реалу» – с минимальным счётом. Хотя за показанную игру им стыдиться точно не стоит.

В предыдущих трёх матчах в старте «Сосьедада» выходил Арсен Захарян. А тут в соперниках сам «Реал», который к тому же обыграл «Барсу», практически гарантировал себе чемпионство и сконцентрирован на полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». Появляйся на поле, пользуйся уязвимостью соперника и делай разницу — но нет, Иманол Альгуасиль оставил россиянина в запасе. Как и Брайса Мендеса, который, по прогнозам врачей, должен был восстановиться от травмы только в конце июня. Терминатор, не иначе.

Карло Анчелотти вообще поменял аж девятерых по сравнению с ростером на «класико»: в основе оказались Кепа, Начо, Милитао, Гарсия, Карвахаль, Браим, Себальос, Гюлер и Хоселу. Для турка это вообще первое появление в Ла Лиге в старте. А если бы было кем подменить Модрича с Тчуамени, они бы также, скорее всего, присели на лавку. Ну чисто второй состав. И акценты итальянского тренера вполне объяснимы.

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На первых порах баски плотно завладели мячом (62% к 20-й минуте) и создали несколько интересных подходов. Кубо, например, заставил Кепу парировать хлёсткий удар в ближнюю шестёрку. Опасно издали бил Туррьентес. У мадридцев же отметить было некого — разве что получившего жёлтую за споры с судьёй Гюлера. Кое-кому, похоже, нужно не во всём брать пример с Винисиуса.

На 30-й минуте у «Реала» возник дебютный момент. И сразу голевой. Мадридцы исполнили просто идеальный раскат: Тчуамени отдал направо на Карвахаля, Дани в касание прострелил на дальний угол, а Гюлер замкнул между ног Ремиро и исправился за излишнюю эмоциональность!

Арда Гюлер Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Чуть ли не в следующей атаке «Сосьедад» сравнял! И гол отменили — из-за фола Барренечеа на Тчуамени. Отбор привёл к выходу на ворота Кепы Кубо, но прошёл не в рамках правил.

Отличная возможность легитимно сравнять счёт появилась у Туррьентеса в самом начале второй половины матча, тем не менее Кепа был против и потащил выстрел низом в ближний угол. А больше мадридцы баскам не позволили — разве что Мерино из офсайда забил, плюс Рюдигер заблокировал попытку Оярсабаля. Да и сами они ничего толком не создали — реальный шанс отличиться был только у Камавинга на 90+4-й минуте.

Захарян, как и Винисиус с Вальверде, вышел за 20 с небольшим минут до финала. И сразу же неточно пробил издали. «Сосьедад» после выхода россиянина устроил навал и часто бил по воротам Кепы — без толку. Статистика ударов и ожидаемых голов на стороне басков: 10 против пяти (по три в створ), 0,67 xG против 0,47. Но об этом быстро забудут.

Арсен Захарян Фото: Quality Sport Images/Getty Image

Что касается Захаряна, портал Sofascore выдал ему оценку 6,8 за неточный удар, 22 касания мяча, 11 точных пасов из 14, три неточных навеса, одну успешную длинную передачу, два заработанных фола, дважды выигранную борьбу за мяч и шесть потерь.

А «Реал», конечно, неподражаем: может действовать вторым составом и вполсилы, но, когда нужно, создать единственный момент и забить. А потом подсушить игру, выстоять и добиться результата. Вместе с Альгуасилем где-то в Манчестере сейчас грустит его каталонский коллега — и продолжит примерно до плей-офф следующей ЛЧ.