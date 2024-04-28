Нико Уильямс подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Атлетико»

В субботу, 27 апреля, в Мадриде состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Атлетико» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао (3:1). Во время игры в адрес форварда гостей Нико Уильямса с трибун раздавались расистские выкрики.

Через несколько минут после полученных оскорблений Нико Уильямс забил гол и отпраздновал его, подчеркнув свой цвет кожи.

«Я пошел подавать угловой и услышал звуки обезьян. Их было немного. Глупые люди есть везде. Я надеюсь, что ситуация когда-нибудь изменится. Я так отпраздновал гол в знак того, что оскорблять человека из-за цвета кожи ненормально», — приводит слова Нико Уильямса Marca.

Главный арбитр встречи Хуан Мартинес Мунуэра зафиксировал расистские выкрики в протоколе матча, который был остановлен на несколько минут в связи с этими выкриками.