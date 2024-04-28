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«Глупые люди есть везде». Уильямс — о расизме в свой адрес в матче с «Атлетико»

«Глупые люди есть везде». Уильямс — о расизме в свой адрес в матче с «Атлетико»
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Крайний нападающий «Атлетика» Нико Уильямс отреагировал на расистские оскорбления болельщиков мадридского «Атлетико», которые называли его «обезьяной» во время минувшего матча 33-го тура испанской Примеры (3:1).

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Де Пауль – 15'     1:1 Уильямс – 45'     2:1 Корреа – 52'     3:1 Симон – 80'    

«Это ненормально, когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи. Я знаю, что глупые люди есть везде, но это должно измениться. Игроки «Атлетико» поддержали меня, они меня понимают. Слышать обезьяньи вопли — это неприемлемо. Я видел и слышал, как трое парней делали это», — приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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