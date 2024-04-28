Артета: нас не устраивает просто бороться за титул, мы хотим стать чемпионами

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«В этой лиге необходимо демонстрировать свой уровень каждый сезон, в каждой игре, и это чрезвычайно сложно. Мы боремся за чемпионство два года подряд, но нас это не устраивает. Мы хотим выиграть [чемпионат] и собираемся сделать для этого всё, что в наших силах. Если мы выиграем, то попытаемся сделать это ещё раз. Если не получится, то, конечно, попробуем ещё раз», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, после 34 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на одно очко, однако у «горожан» есть ещё игра в запасе.