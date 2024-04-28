Юрий Сёмин: «Динамо» демонстрирует качественную игру в атаке

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил состояние «Динамо» перед матчем 26-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Бело-голубым удалось оперативно выйти из глубочайшего пике, в которое они угодили, когда потерпели поражения от «Ростова», «Спартака» и «Урала» в РПЛ. Почему-то уверен: больше таких спадов у них не будет.

Москвичи находятся в хорошем как физическом, так и психологическом состоянии. При этом они по-прежнему демонстрируют качественную игру, особенно в атаке. Поэтому с их стороны всякие чудеса возможны. Личке удалось сплотить ребят? Скорее все они собрались в сложный момент», — приводит слова Сёмина RT.

Матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. На счету московского «Динамо» 44 очка. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.