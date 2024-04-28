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Критические слова Тихонова в адрес женщины-арбитра будут рассмотрены КДК

Критические слова Тихонова в адрес женщины-арбитра будут рассмотрены КДК
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит слова главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, сказанные им после проигранного матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (3:0) в адрес главного арбитра встречи Веры Опейкиной.

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Петров – 30'     2:0 Петров – 52'     3:0 Гонгапшев – 90+4'    

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идёт о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашён», — приводит слова председателя КДК РФС Артур Григорьянца Sport24.

Напомним, после матча со «СКА-Хабаровск» Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

После 28 туров Первой лиги «Енисей» набрал 39 очков и на текущий момент занимает девятое место. После аналогичного количества матчей этого соревнования «СКА-Хабаровск» заработал 38 очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре команда Тихонова встретится с «Нефтехимиком». Игра состоится 4 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

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