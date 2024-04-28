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Ахмат — Пари Нижний Новгород, прямая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ, где смотреть, 27 апреля 2024

Дерби, рубка «Динамо» и «Зенита», ЦСКА против Игнашевича. 26-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
26-й тур РПЛ
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А начнётся всё со встречи «Ахмата» и «Пари НН».

Сегодня, 27 апреля, состоятся четыре матча 26-го тура РПЛ. «Пари НН» приедет в гости к «Ахмату», «Спартак» и «Локомотив» зарубятся в дерби, «Динамо» примет «Зенит», а «Балтика» – ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команды Сергея Юрана страшная серия из поражений – пять матчей подряд. Но даже такой результат не опустил нижегородцев в зону стыков. «Ахмат» же мечтает себя от неё обезопасить, а потому статус матча говорит сам за себя: выкладываться придётся на максимум. В первом круге победил «Пари НН» – возьмут ли грозненцы реванш?

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» второе дерби подряд. С ЦСКА вышло уныло (0:0) и не очень качественно – на очереди встреча с «Локомотивом». Команда Михаила Галактионова явно на эмоциональном подъёме после чудо-камбэка в игре с «Пари НН» (3:2). Продлить положительные эмоции позволят три очка в очередном туре. Ведь тогда можно будет приблизиться к тройке – ну и отомстить красно-белым за поражение (1:3) в первом круге.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральная встреча тура, ведь её результат напрямую влияет на положение команд в ведущей тройке. Если «Зенит» потеряет очки, то у «Краснодара» в воскресенье будут все шансы возглавить таблицу. «Динамо» же борется за возвращение в чемпионскую гонку – победа над чемпионом москвичей к этому очень даже приблизит. Да и всегда приятно обыграть сине-бело-голубых трижды за сезон.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА совсем не впечатлил в дерби со «Спартаком», оттого подспудно не ждёшь феерии даже в игре с одним из аутсайдеров лиги. У «Балтики» хотя бы есть задача – не вылететь. Тогда как армейцы уже не возьмут титул и максимум лишь окажутся в топ-3. Вот и получается, что смотришь больше на хозяев: особенно если учесть, что у них в последних шести матчах три победы. А у гостей – две.

Кто зажжёт снова?
Сборная 21-го тура РПЛ. Покорители «Зенита» и никого из главного матча
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