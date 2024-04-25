Экс-генсек РФС иронично отреагировал на новый календарь следующего сезона РПЛ

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказался о новом календаре следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Если честно, я больше думаю о Шопенгауэре и Марке Аврелии, чем о прошлогоднем снеге в матчах чемпионата России (смеётся). Но если брать контекст русского философа Бердяева… У него есть книга «Судьба России», где он рассматривает непостижимость души российского социума и его представителей. Футбольные чиновники в этом смысле не являются исключением. Я уже давно не пытаюсь понять принимаемые ими решения», — приводит слова Воробьёва Legalbet.

Ранее стали известны даты начала сезона-2024/2025 и окончания его первой части. Чемпионат России стартует 20 июля, а последний матч перед уходом на зимнюю паузу пройдёт 8 декабря.

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