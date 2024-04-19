Фабио Каннаваро сравнил «Болонью» с леверкузенским «Байером»

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро сравнил игру «Болоньи» с леверкузенским «Байером» в этом сезоне.

«Болонья» Тьяго Мотты — забавная команда, она немного напоминает мне «Байер». В ней так много работы тренера, а также менеджеров и руководителей, которые взяли игроков, которых не все знали в начале года, но которые имели потенциал к росту. Тьяго мысленно раскрепостил их, и уверен, что это даст свои плоды в конце сезона. Я надеюсь, что они попадут в Лигу чемпионов»,— приводит слова Каннаваро Tuttosport.

После 32 матчей «Болонья» занимает четвёртое место в Серии А с 59 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (83 очка).

«Байер» оформил досрочное чемпионство в Бундеслиге, обыграв в 29-м туре бременский «Вердер» со счётом 5:0. Команда Хаби Алонсо впервые взяла золотые медали чемпионата Германии за 120-летнюю историю клуба.