Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от выездной победы над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась со счётом 3:2 в пользу «Арсенала».

«Здесь тяжело играть. Невероятная атмосфера и отличный соперник. Мы были суперэффективными в первом тайме, мы были очень хорошо организованы.

Второй тайм мы начали очень хорошо, полностью контролируя игру, могли забить и четвёртый мяч. Затем индивидуальная ошибка, и вы это чувствуете, игра переворачивается. С этого момента вы должны управлять игрой и иметь немного везения. Мы пропустили второй мяч, опять же из-за ошибки, которая не очень привычна.

Чтобы выиграть что-нибудь большое, вы должны пройти через эти моменты. Мы счастливы, потому что это день, которым можно гордиться. День, который так много значит для наших болельщиков. Надеюсь, они смогут насладиться прекрасным вечером», — приводит слова Артеты Sky Sports.