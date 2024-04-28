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В «Динамо» высказались об идее расширения РПЛ

В «Динамо» высказались об идее расширения РПЛ
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что если такие решения принимаются, то они должны быть подготовленные. Это должна быть консолидированная позиция клубов, которые играют в РПЛ.

Должно быть достаточное количество клубов, которые из низших лиг могут заходить. Но реакция на то, что кто-то находится внизу турнирной таблицы и просит о том, чтобы изменить регламент, на мой взгляд, неприемлема. Если бы сейчас такой вопрос поставили на голосование, то я был бы против расширения», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Российской Премьер-Лиге выступают 16 клубов, команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, покинут лигу. Ранее периодически поднимался вопрос о расширении РПЛ до 18 команд.

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