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Судья Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики»

Судья Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики»
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28 апреля прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

Автором единственного гола у гостей стал нападающий Кирилл Глебов. При этом эпизод с данным забитым мячом, который засчитал судья Бобровский, получился спорным.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, после минувшего матча «Балтика» набрала 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покинув зону вылета, в которой находилась команда до этой игры. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.

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