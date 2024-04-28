Судья Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики»

28 апреля прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

Автором единственного гола у гостей стал нападающий Кирилл Глебов. При этом эпизод с данным забитым мячом, который засчитал судья Бобровский, получился спорным.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, после минувшего матча «Балтика» набрала 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покинув зону вылета, в которой находилась команда до этой игры. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.