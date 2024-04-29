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«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в матче 33-го тура Ла Лиги

«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в матче 33-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания - Примера . 33-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Иско – 38'     1:1 Салас – 56'    

На 38-й минуте матча хозяева вышли впёред благодаря голу полузащитника Иско, забитому с пенальти. На 56-й минуте гости смогли сравнять счёт: защитник «Севильи» Маркос Акунья навесил с углового, а вышедший на поле за несколько минут до стандарта защитник Кике Салас головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 33 матча. «Севилья» находится на 13-м месте, заработав 38 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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