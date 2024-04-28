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«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в матче 33-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в матче 33-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» (Вильярреал, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Пабло Гонсалес Фуэртес. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Испания - Примера . 33-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Сёрлот – 18'     2:0 Москера – 69'     3:0 Сёрлот – 74'    

На 18-й минуте матча забил нападающий хозяев Александр Сёрлот. На 69-й минуте матча удвоил преимущество защитник «Вильярреала» Йерсон Москера. Ему ассистировал полузащитник Алекс Баэна. На 74-й минуте Александр Сёрлот оформил дубль с передачи Баэны, для которого она стала второй в этом матче.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 33 матча. «Райо Вальекано» находится на 15-м месте, заработав 34 очка.

Турнирная таблица Ла Лиги
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