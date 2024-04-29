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Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в выездном матче с «Балтикой»

Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в выездном матче с «Балтикой»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с «Балтикой» (1:3), прошедшем в воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

«Могла ли игра сегодня сложиться по-другому? Мы хотели выиграть и, думаю, у нас были хорошие предпосылки к этому в первом тайме. Могли открыть счёт — в концовке был очень хороший момент. Если бы мы его реализовали, игра бы приняла совершенно другой характер. А этот нелепый пенальти поставил нас в неудобные условия, где пришлось рисковать. Конечно, в этой ситуации нельзя было терять бдительность и пропускать второй мяч.

Почему команде не удавалось проникать в штрафную? Мы просто не доигрывали эти моменты. Предпосылок было предостаточно, но не смогли грамотно распорядиться мячом. Убегали в хорошие быстрые атаки, где не хватало точности и хладнокровных действий. Мы били с дистанций, откуда забить довольно сложно. Тем не менее в первом тайме нам удалось нейтрализовать несколько острых эпизодов соперника. Мы с этим справились и продолжали искать свой шанс у чужих ворот. К сожалению, не реализовали», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

После 26 сыгранных матчей ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 38 очков.

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