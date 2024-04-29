Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в выездном матче с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с «Балтикой» (1:3), прошедшем в воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре РПЛ.

«Могла ли игра сегодня сложиться по-другому? Мы хотели выиграть и, думаю, у нас были хорошие предпосылки к этому в первом тайме. Могли открыть счёт — в концовке был очень хороший момент. Если бы мы его реализовали, игра бы приняла совершенно другой характер. А этот нелепый пенальти поставил нас в неудобные условия, где пришлось рисковать. Конечно, в этой ситуации нельзя было терять бдительность и пропускать второй мяч.

Почему команде не удавалось проникать в штрафную? Мы просто не доигрывали эти моменты. Предпосылок было предостаточно, но не смогли грамотно распорядиться мячом. Убегали в хорошие быстрые атаки, где не хватало точности и хладнокровных действий. Мы били с дистанций, откуда забить довольно сложно. Тем не менее в первом тайме нам удалось нейтрализовать несколько острых эпизодов соперника. Мы с этим справились и продолжали искать свой шанс у чужих ворот. К сожалению, не реализовали», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

После 26 сыгранных матчей ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 38 очков.