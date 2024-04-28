Что со «Спартаком» делает Слишкович?! Не сработала даже магия «Локо»

Кто-то думал, что всё закончится на ЦСКА? Несколько дней назад Слишкович вновь не проиграл в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Да, дерби вышло скучным, но один балл добавить в таблицу получилось До этого разгромили «Ростов», не проиграли «Зениту» в Кубке. И вот «Локомотив». Вообще, у Слишковича же спросили о таком интенсивном графике — не пугает ли он «Спартак». Босниец убедительно заявил, что беспокоить это должно соперников, а не его команду. Парни явно верят во Владимира. Это помогает всем.

«Локо» пусть и камбэчит в каких-то невероятных ситуациях, но команда явно не в лучшем состоянии. Вылетели из Кубка, а в чемпионате четыре ничьих в последних шести матчах. Вряд ли с таким графиком можно рассчитывать на топ-3. «Локо» в нынешнем сезоне просто короли хаоса, как отметил кто-то из болельщиков. Со «Спартаком» так и получилось.

С первых минут команды показали, что не собираются играть в закрытый футбол. У «Локо» для этого слишком классная и быстрая атака, а у «Спартака» — не самая надёжная оборона. Да, иногда получается «сушить» матчи, но вряд ли болельщики в восторге от этого. А Слишковичу сейчас важно понравиться в том числе и им. Может, поэтому «Спартак» сразу полетел вперёд?

Первый момент — уже на седьмой минуте, когда Зобнин после паса Бонгонда классно бил в дальний угол, но Лантратов достал с ленточки. Ещё через пару атак тот самый Бонгонда уже вывел практически один на один Литвинова. Но Руслан растерялся от такого подарка. Вообще, Тео был одним из лучших игроков матча. Явно вдохновился от назначения Слишковича.

Он же на 23-й минуте выбил мяч из-под ног Ньямси. «Локо» к середине тайма стал куда агрессивнее в атаке, а первый шанс имел защитник. Но Бонгонда спас. Ближе к концу тайма «Локо» врубил максимальные скорости впереди. Глушенков, Пиняев обыгрались в одной из атак, и Сергей оказался на ударной позиции. Правда, только он понимает, почему не попал в створ.

Спартак — Локомотив Фото: РИА Новости

И, когда, казалось, всё шло к голу «Локо», забил «Спартак» — Зобнин пробил с линии штрафной, но руку выставил Сильянов. Честно говоря, в похожих моментах были разные трактовки. Но Левников указал на «точку». Видеоассистенты согласились с этим решением. К мячу подошёл лучший игрок тайма Бонгонда и вывел команду вперёд.

В перерыве Галактионов усилил атаку, выпустив Сулейманова. И почти сразу «Локо» сравнял счёт. Помог угловой, где всё тот же Сулейманов остался совсем один. Воспользовался скидкой Морозова и не промазал по воротам.

А дальше наступило время другого явления «Спартака» Слишковича — Медины. Парень тоже преобразился. А КБ забили в момент, когда гола больше заслуживал «Локо». Не в первый раз за матч. Литвинов зряче навесил прямо в центр штрафной, а там на опережение сыграл как раз Медина, пробив с отскоком от газона.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

На 61-й минуте «Спартак», как показалось, всё закончил. Снова браво Медине, который классно вырезал пас на убегающего к воротам Хлусевича. Даниил реализовал момент.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

Да, «Локо» — мастера возвращения в игру. Сарвели на 71-й минуте своим голом сделал первый шаг к этому. На 84-й минуте вышел даже Дзюба. Но «Спартак» сыграл максимально внимательно и аккуратно в концовке встречи. По сути, запомнился только один дальний удар Миранчука.

«Спартак» снова победил при Слишковиче. Команда уже на четвёртом месте. А «Локо» опустился на пятую строчку. И теперь попасть в тройку им будет ещё тяжелее.