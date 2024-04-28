«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе

«Динамо» победило «Зенит» и ещё сильнее закрутило интригу в чемпионской гонке! Бело-голубые сократили отставание от петербуржцев всего до трёх очков. А «Краснодар» в случае успеха в воскресенье в Самаре оторвётся от команды Сергея Семака на два очка.

В стартовый состав «Зенита» вернулся после травмы капитан Дуглас Сантос. А вот в основу «Динамо» неожиданно не попал, казалось бы, важнейший для команды бразилец – Бителло. Впервые после своего дебюта за бело-голубых в сентябре 2023 года хавбек не сыграл с первых минут. По словам Марцела Лички, он почувствовал у игрока усталость.

Одной из интриг этого матча было противостояние двух самых результативных игроков чемпионата – Тюкавина и Кассьерры. Динамовец мог забить быстрый гол уже на третьей минуте, когда выходил фактически один на один после проникающего паса, но центрбек «Зенита» Нино сумасшедшим рискованным подкатом выбил мяч из-под ног форварда. Ещё в нескольких случаях зимний новичок сине-бело-голубых хорошо контролировал движение Тюкавина при забросах на него на свободное пространство. Видно, что «Зенит» получил классного защитника в лице кандидата в сборную Бразилии.

У «Динамо» было несколько неплохих эпизодов с прессингом в дебюте игры, которые привели, в частности, к первому удару в матче – из-за штрафной от Чавеса (после ужасного обреза Клаудиньо). Но потом «Зенит» завладел большим территориальным преимуществом, вынудив команду Лички довольно глубоко сесть в оборону. В первом тайме чемпион контролировал мяч 70% времени. Статистическое преимущество петербуржцев по точным передачам на чужой трети впечатляло – 123:35. Тем не менее бело-голубые, пусть и играя в несвойственный для себя футбол, успешно оборонялись. Сохраняли организованность и нужную плотность, эффективно сбивали темп. Разве что контригра у хозяев не клеилась, так как «Зенит» быстро возвращал себе мяч.

В результате первый тайм получился фактически равным по моментам и ударам. У «Зенита» был лучший шанс забить после стандарта, когда Кассьерра бил низом, а Шунин потащил. Вингеры петербуржцев Артур и Мостовой активно действовали в полуфлангах между линий, открывая фланги для подключения крайних защитников – в этом смысле возвращение Дугласа Сантоса заметно усилило игру «Зенита» в позиционном наступлении. Вот только от Артура по-прежнему не хватает тонких ходов, а у Мостового ноги зачастую работают быстрее мысли.

После перерыва игра проходила в том же ключе. Огонь не разжигался претендентами на чемпионство. «Динамо» фактически исключило риск, несмотря на то что команде Лички требовалась победа, чтобы по-настоящему вернуться в чемпионскую гонку. У «Зенита» тоже не получалось вскрывать оборону бело-голубых. Первый удар на исходе часа нанёс из-за штрафной Артур, который снова хорошо открылся между линиями. Однако и в этом эпизоде вингер мог принять решение получше, о чём свидетельствовало недовольство бразильцем его соотечественника Вендела.

Только в середине второго тайма игра стала раскрываться. «Динамо» удались несколько хороших атак на скорости, в том числе дважды за счёт здорово сыгравшего в подыгрыше Тюкавина. До этого Константин, как правило, уступал в эпизодах защитникам «Зенита», а тут поймал свою волну. Добавил резкости в центре после своего появления на поле Бителло. Семак отреагировал тройной заменой, правда, Караваев ушёл из-за травмы. «Зенит» перестроился на 4-4-2 с Кассьеррой и Сергеевым впереди, которые вдвоём должны были использовать свободное пространство.

И на 76-й минуте «Динамо» забило! Гол принёс простой заброс в штрафную, где Бальбуэна выиграл воздух у менее рослого Дугласа Сантоса. Защитники «Зенита» оставили Тюкавина без опеки во вратарской и тем самым подписали себе приговор. Гол проверялся VAR – офсайда не было из-за позиции Алипа.

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Более того, «Динамо» не дало «Зениту» организовать нормальный финальный штурм. Пока ещё действующий чемпион в итоге уступил по ударам – 8:12, в створ – 1:4. Заслуженная победа команды Лички, пусть даже москвичам в какой-то степени пришлось пожертвовать своим футболом в этот вечер.