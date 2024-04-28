«Рубин» — «Урал». Рахимов усугубит положение Гончаренко

Екатеринбуржцы висят на волоске от зоны прямого вылета. Игра с казанцами им не поможет.

29 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Урал». Начало игры — в 15:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.44. Успех екатеринбуржцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Урал» 29 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Рубин» — «Урал» (29.04.2024)

29 апреля состоятся четыре встречи 26-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Потеряв очки во встречах с «Оренбургом» (0:3) и «Крыльями Советов» (0:2), «Рубин» спустился в нижнюю часть турнирной таблицы РПЛ. Было ощущение, что начался спад, который Рашиду Рахимову будет трудно преодолеть. Календарь сложный, в соперниках много лидеров и ведущих борьбу за выживание команд.

Рахимов не стал изобретать велосипед. Он принял решение, которое впоследствии оказалось верным — придерживаться прагматичной стратегии, сохранять структуру и дисциплину. В последних двух турах в первенстве казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и сенсационно на выезде победили «Зенит» (2:0).

В обеих встречах результат сделал техничный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Нападающий стал ещё больше брать инициативу на себя, обыгрывать, и в итоге это вылилось в забитые мячи и результативные передачи. Он принял непосредственное участие во всех трёх голах в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом».

Один из голевых пасов Мирлинд отдал, ударив по мячу через себя. Техничный форвард стал джокером Рахимова. Он цепляется за мяч, разгоняет атаки и вдохновляет своим примером одноклубников. Даку набрал фантастическую форму. Обороне «Урала» будет очень трудно его остановить.

Екатеринбуржцам в принципе приходится несладко. Выдав классный старт сезона, они погрузились в тяжёлый кризис. Подопечные Виктора Гончаренко выиграли только 2 из 20 последних матчей в чемпионате России, а также пять раз сыграли вничью. Они спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства.

В матче последнего тура РПЛ «шмели» уступили «Ростову» (0:1). Первый тайм остался полностью за ростовчанами. Забив, они подсели. Оранжево-чёрные завладели инициативой, но упустили ряд моментов и в концовке чуть не пропустили ещё. Сначала Кирилл Щетинин попал в штангу, а затем Егор Голенков далеко отпустил мяч при выходе один на один. Илья Помазун успел выйти из ворот и выручить команду.

27-летний вратарь выручает регулярно. Однако его стараний далеко не всегда оказывается достаточно. В 25 встречах в чемпионате России екатеринбуржцы пропустили 39 мячей — больше только у «Сочи». Если бы не Помазун, показатели могли быть ещё хуже.

Помимо недостатков в защите, есть острая проблема в нападении. В последних 20 матчах в РПЛ оранжево-чёрные записали на свой счёт только 16 мячей, и практически все они были забиты либо дома, либо во встречах с командами, у которых дела в обороне не намного лучше. Поставить на то, что «Урал» не забьёт «Рубину», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80.

У казанцев одна из самых крепких оборон в лиге. В последних 15 встречах в первенстве они пропустили только 10 мячей. Большая часть голов пришлась на матчи с располагающимися в верхней части турнирной таблицы РПЛ командами. Рашид Рахимов отладил отменно работающий защитный механизм. Даже «Зенит» оказался не в силах его сломать.

Президент РПЛ Александр Алаев обратился с благодарностью к Рахимову за то, что чемпионская гонка в первенстве стала интереснее. Он отметил, что как болельщик хочет интриги. Рашид её любезно предоставил. «Краснодар» сократил отставание от петербуржцев до минимального.

Екатеринбуржцы, несмотря на стимул в виде борьбы за выживание, продолжают проигрывать и демонстрировать отрезками крайне невнятный футбол. На выезде они радуют результативностью почти в два раза реже, чем дома. В 12 встречах в первенстве в гостях «шмели» забили только девять голов.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Урал» 29 апреля 2024 года

Ничья во встрече с «Локомотивом» и победа в матче с «Зенитом» наверняка улучшат эмоциональный фон в раздевалке «Рубина» и добавят уверенности. Стратегия Рахимова продолжает работать. Как собирается вскрыть оборонительные ряды казанцев Виктор Гончаренко? С учётом проблем екатеринбуржцев атакующего плана, это просто невозможно.

Ставка: «Урал» не забьёт за 2.80.