Игрок «Локомотива» Ньямси сравнил жизнь в Москве и в Париже

Французский центральный защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от проживания в Москве, а также сравнил жизнь в столице России с жизнью в Париже.

«Каждый день мне всё больше нравится жить в России. Я гуляю по городу, хожу в рестораны — живу полноценной жизнью. Мне сложно сравнивать Москву с Парижем, потому что я только привыкаю к жизни в вашей стране. Но могу сказать, что на улицах Москвы чище, чем в Париже.

Где я трачу больше денег? В Москве иногда можно найти что-то дешевле или, наоборот, дороже. Например, в Москве сложно, но можно найти и купить кроссовки Nike, но они стоят очень дорого. Если говорить в целом, думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

27-летний французский центральный защитник Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» из «Страсбурга» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 3,5 млн. В составе железнодорожников футболист провёл пять матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.