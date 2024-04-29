Российская Премьер-Лига: результаты матчей 26-го тура и турнирная таблица

29 апреля матчем «Ростов» — «Оренбург» (2:1) завершился 26-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 26-го тура РПЛ:

«Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» — 5:1;

«Спартак» — «Локомотив» — 3:2;

«Динамо» — «Зенит» — 1:0;

«Балтика» — ЦСКА — 3:1;

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:0;

«Рубин» — «Урал» — 1:1;

«Сочи» — «Факел» — 0:0;

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1.

По итогам 26 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 50 очками находится на втором месте, уступая сине-бело-голубым по сумме личных встреч. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Урал» и «Сочи». В активе екатеринбургской команды 25 очков – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 20 очками.