Личка: было бы отлично, если бы в последнем туре РПЛ мы бились в Краснодаре за чемпионство

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном чемпионстве в нынешнем сезоне Российский Премьер-Лиги, а также заявил, что, в отличие от чемпионата, в Фонбет Кубке России всё находится в руках бело-голубых.

«В чемпионате не всё пока в наших руках. А вот в Кубке — всё в наших руках. Играем со «Спартаком» — если побеждаем, идём дальше. В чемпионате становится всё меньше игр, «Зенит» впереди на три очка. Нам надо ждать ошибки соперника. Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство — это было бы вообще отлично. Но мы идём от игры к игре», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».

В Кубке России бело-голубые вышли в полуфинал Пути регионов, где сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 1 мая. Начало игры — в 18:00 мск.