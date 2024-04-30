Гафин: «Динамо» — самый прогрессирующий клуб Москвы, посмотрите на наш магазин в ГУМе

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мыслями о развитии московского клуба в последние годы. По мнению Гафина, бело-голубые сделали большой скачок за последние пять лет.

«Считаю ли «Динамо» самой популярной командой Москвы? «Динамо», как минимум, самый прогрессирующий клуб столицы. Посмотрите на наш стадион, на наши соцсети, на наши магазины на арене и в ГУМе.

На мой взгляд, за последние пять лет ситуация сильно преобразилась в плане того, чего добился клуб. Допустим, прекрасно помню старый магазин, который находился в подвале пятиэтажки — это как один из ярких индикаторов. Клуб сделал большой скачок в своём развитии», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Санкт-Петербургский «Зенит» и «Краснодар» имеют в своём активе по 50 очков. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице из-за результатов личных встреч с южанами.