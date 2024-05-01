«Это грандиозное дерби». Игрок «Челси» Кайседо — о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится в четверг, 2 мая. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.

«Это грандиозное дерби. Я надеюсь, что буду играть. Было бы здорово встретиться с ними и показать наш футбол. Выиграть этот матч было бы здорово для нас.

Конор [Галлахер] как машина, понимаете? Мне нравится играть рядом с Конором и Энцо [Фернандесом]. У Конора разные характеристики. Энцо больше атакующий игрок, а Конор — оборонительный, и он очень помогает мне, когда нам нужно перехватить мяч. Это потрясающе — играть с ними обоими», — приводит слова Кайседо официальный сайт английского клуба.