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«Это грандиозное дерби». Игрок «Челси» Кайседо — о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»

«Это грандиозное дерби». Игрок «Челси» Кайседо — о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится в четверг, 2 мая. Начало игры — в 21:30 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это грандиозное дерби. Я надеюсь, что буду играть. Было бы здорово встретиться с ними и показать наш футбол. Выиграть этот матч было бы здорово для нас.

Конор [Галлахер] как машина, понимаете? Мне нравится играть рядом с Конором и Энцо [Фернандесом]. У Конора разные характеристики. Энцо больше атакующий игрок, а Конор — оборонительный, и он очень помогает мне, когда нам нужно перехватить мяч. Это потрясающе — играть с ними обоими», — приводит слова Кайседо официальный сайт английского клуба.

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