Экс-форвард «Ливерпуля» Фаулер — о Слоте: я даже не знал, кто это такой

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулер высказался об ожидаемом назначении главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота в мерсисайдский клуб.

«Буду честен, я вообще не мог представить, что имя Арне Слота будет фигурировать среди кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля». На самом деле я даже не знал, кто это такой и в какой футбол играет его команда. Мне пришлось погуглить, чтобы узнать это. Арне неплохо справлялся в «Фейеноорде» в последние годы, но только время покажет, сможет ли он поднять «Ливерпуль» на большие высоты, чем это сделал Юрген Клопп», — написал Фаулер в своей колонке для Mirror.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный уход 45-летнего специалиста Арне Слота с поста главного тренера нидерландского клуба.